مطار القاهرة يمنع أوكا وأورتيجا من السفر إلى دبي

منعت سلطات #مطار_القاهرة الدولي المطربين المصريين #أوكا_وأورتيجا من السفر إلى #الإمارات.

وأوضح مصدر أمني مسؤول بالمطار لـ"العربية.نت" أنه "أثناء إنهاء إجراءات #سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى #دبي في الإمارات، ومن بينهم المطربان #أوكا واسمه #محمد_صلاح (25 عاما) و #أورتيجا واسمه #أحمد_متولي (27 عاما) فوجئ ضابط #الجوازات بوجود اسميهما ضمن قوائم الممنوعين من #السفر بطلب من مصلحة الجوازات"، مضيفا أنه "كان برفقتهما المطرب الثالث #عبد_الرحيم_محمد الشهير بـ #كاريكا (31 عاما) لكن اسمه لم يكن مدرجا بقوائم الممنوعين من السفر".

وكشف المصدر أنه تم إبلاغ المطربين بمنعهما من السفر فيما رفض المطرب كاريكا السفر وأصر على العودة للاطمئنان على زميليه، ولذلك تم إلغاء #سفر المطربين الثلاثة وإعادة حقائبهم مرةً أخرى، مع السماح لأوكا وأورتيجا بالتوجه إلى مصلحة الجوازات لفحصهما ومعرفة سبب المنع.

ولم يكشف المصدر عن سبب منع المطربين من السفر، لكن مصدرا آخر رجّح أن يكون السبب عدم وضوح موقفهما من #التجنيد أو وجود اسميهما على ذمة قضايا لم يتم البت فيها قضائيا.

يذكر أن #المطربين الثلاثة كانوا في طريقهم إلى دبي لإحياء #حفل غنائي.