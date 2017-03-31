شاهد.. تحرش جماعي بفتاة في مصر والشرطة تنقذها

شهدت مدينة #الزقازيق بمحافظة #الشرقية شمال #مصر واقعة مؤسفة، حيث تعرضت فتاة ترتدي فستاناً قصيراً لـ #تحرش_جماعي، مما استدعى #الشرطة للتدخل وإطلاق النار لفض المتجمهرين.

وذكر شهود عيان أن عدداً كبيراً من #الشباب طاردوا فتاة في حي القومية بالزقازيق وتحرشوا بها لفظياً وجسدياً، بحجة ارتدائها "ملابس مثيرة".

وقال الشهود إن الأهالي حاولوا إبعاد المتحرشين إلا أنهم فشلوا، فقامت الفتاة بالهرب واحتمت بأحد الكافيهات الشهيرة للهروب منهم، إلا أنهم لاحقوها واحتشدوا مرة أخرى أمام الكافيه وسببوا أزمة مرورية بالمنطقة، حتى جاءت الشرطة وأطلقت النيران لتفريقهم.

من جهتها، أكدت مصادر أمنية أن المجني عليها #طالبة_جامعية كانت في #حفل_زفاف إحدى صديقاتها، وترتدي فستاناً قصيراً. وأثناء سيرها في حي القومية تجمع حولها عدد كبير من الشباب وتحرشوا بها.

وذكرت المصادر أنه تم إخراج الفتاة وتوصيلها لمنزلها في سيارة الشرطة والقبض على عدد من المتحرشين. وتم إخطار #النيابة التي تولت التحقيق.