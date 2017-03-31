مصر: بناء إسرائيل مستوطنة بالضفة يقوض جهود السلام

دانت مصر مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء #مستوطنة جديدة في #الضفة_الغربية.

وأعربت وزارة #الخارجية_المصرية عن إدانتها، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 20 عاما، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوب #نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى أراض حكومية.

وأكدت الخارجية في بيان لها الجمعة على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن القرار يفتئت على حق #الشعب_الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة التوقف عن الأعمال أحادية الجانب، وتكثيف #المجتمع_الدولي لجهوده من أجل تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع بشكل نهائي.