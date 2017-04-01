السيسي يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم #بيتر_طومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور #سامح_شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير #علاء_يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على الاهتمام الذي توليه مصر لمنظمة الأمم المتحدة وللعمل الدولي متعدد الأطراف، وحرصها على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه تطوير دور المنظمة بما يساهم في مواجهة التحديات الدولية الراهنة، وأشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار العالمي، فضلاً عن الاستمرار في المشاركة بفعّالية في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إسهاماً منها في مساندة جهود #المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أشاد من جانبه بدور #مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما ثمن "بيتر طومسون" مشاركة مصر الفعّالة في مختلف أنشطة الأمم المتحدة والمحافل الدولية متعددة الأطراف، وسعيها للدفاع عن قضايا الدول الأفريقية والنامية، ولاسيما في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، بما يساهم في الحفاظ على وحدة دولها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة في سبيل تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث أوضح الرئيس ضرورة قيام الأمم المتحدة بحشد كافة الإمكانيات لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما للدول الإفريقية لتمكينها من تفعيل أجنداتها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.