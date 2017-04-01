السيسي يتوجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع ترمب

يغادر الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي ، اليوم السبت، #القاهرة متوجهاً إلى #الولايات_المتحدة_الأميركية فى أول زيارة رسمية إلى #واشنطن منذ تسلمه منصبه.

وتأتى الزيارة تلبية لدعوة الرئيس الأميركى #دونالد_ترمب.

ومن المقرر أن يجرى الرئيسان يوم الاثنين، مباحثات ثنائية في #البيت_الأبيض ، تتناول تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب.

وصرح السفير #علاء_يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن تشمل الزيارة لقاءات الرئيس مع عدد من الوزراء الأميركيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، فضلاً عن لقاءات متعددة مع أعضاء #الكونغرس_الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورؤساء عدد من اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، ولبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يساهم إيجاباً في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما سيعقد الرئيس اجتماعاً مع قيادات غرفة التجارة الأميركية ورؤساء كبرى الشركات الأميركية لبحث فرص الاستثمار في #مصر، على ضوء التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإجراءات التي تتبناها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنفيذها لعدد من المشروعات القومية.

ومن المقرر أيضاً أن يتضمن برنامج الرئيس لقاء كل من رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون القائم بين مصر والمؤسستين الدوليتين في مختلف المجالات.

ومن المقرر أيضاً أن يتضمن برنامج الرئيس لقاء كل من رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد الدولى، لبحث فرص تعزيز التعاون القائم بين مصر والمؤسستين الدوليتين في مختلف المجالات.