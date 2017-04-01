بالفيديو.. سائق قاضي الحشيش يعتدي عليه بالضرب في القفص

عقب صدور الحكم بحبس المستشار #طارق_زكي الملقب بقاضي الحشيش بالسجن المؤبد وعلى شريكه الثاني في القضية وهو سائقه الخاص بالسجن عشر سنوات فوجئ الحاضرون للجلسة التي عقدت بمحكمة السويس بالسائق يعتدي على القاضي بالضرب داخل #القفص .

وقام المتهم الثالث في القضية وهو #إسلام_مصطفى_عبدالهادي 23 عاما، بضرب القاضي بالركل والصفع، مهددا إياه بالقتل لتسببه في ضياع مستقبله ومستقبل أسرته.

وعقب دقائق من وقوع المشادة تدخل حرس المحكمة لفض الاشتباك، فيما هدد مجدي عبد المجيد والد الفنانة المتهمة الثانية في القضية بقتل نجل قاضي الحشيش.

وكانت محكمة جنايات السويس قد أصدرت حكما قضائيا، اليوم السبت بمعاقبة القاضي طارق محمد زكي بالسجن المؤبد 25 عاماً و10 سنوات للمتهمة يوستينا مجدي عبدالمجيد مصطفى 20 عاما طالبة، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث إسلام مصطفى عبد الهادي 23 عاما لتورطهم في جلب #مخدرات من #سيناء .