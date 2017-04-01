تصفية 14 إرهابياً "شديدي الخطورة" في سيناء وتوقيف 21

أعلن #الجيش_المصري مقتل 14 إرهابياً "شديدي الخطورة" في غارات جوية في #سيناء خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية بـ #شمال_سيناء، واصلت القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون لاستهداف أوكار وعربات العناصر الإرهابية وتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي".

وأضاف الرفاعي أن "عمليات القصف الجوي أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل 14 إرهابيا شديدي الخطورة، وتدمير عربتين ربع نقل خاصة بالعناصر الإرهابية في شمال سيناء".

وقال إن قوات الجيش "تمكنت من ضبط 21 إرهابيا، واكتشاف وتدمير عشة خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيعها، إضافة إلى تدمير عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على أحد محاور التحرك، فضلاً عن ضبط شخص يستقل عربة ربع نقل عثر بداخلها على 14 لفة سلك تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ومبالغ مالية".