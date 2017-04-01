جنايات السويس تقضي بالسجن المؤبد لـ"قاضى الحشيش"

أصدرت محكمة #جنايات_السويس، اليوم السبت، حكماً قضائياً بمعاقبة القاضي السابق #طارق_زكي المتهم بحيازة #الحشيش في القضية 4455 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ "قاضي الحشيش" بالسجن المؤبد 25 عاما، والسجن 10 سنوات لمتهمة "صديقته"، والسجن 10 سنوات لسائقه المتهم الثالث والمتهمون جميعا بحيازة #الحشيش.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد جمال الدين حجازي، وعضوية كل من المستشار #إيهاب_حكيم_منير والمستشار #أحمد_غنيم_حامد، وسكرتير جلسة كل من #سعيد_يوسف ومحمد سليمان.

وكان كلب قد تسبب في القبض على القاضي وبحيازته ما يزن قرابة 69 كلغ من الحشيش، حيث وصلت سيارة القاضي لمعبر المرور بنفق #الشهيد_أحمد_حمدي، الذي يربط بين مدن القناة وسيناء، وتحديداً عند مدينة السويس، وفوجئ رجال الأمن بالكلب البوليسي يهرول مسرعاً نحو سيارة القاضي رافضاً مغادرتها.

وهنا طلب رجال الأمن تفتيشها، فكانت #المفاجأة عندما عثروا بداخلها على المخدرات، من بينها حشيش وعقاقير مهدئة.