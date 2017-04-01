جولة مشاورات سياسية بين شكري والجبير بالقاهرة قريباً

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، الجمعة، تناول مختلف جوانب #العلاقات_الثنائية بين البلدين ومتابعة لقاء القمة الأخير بين الرئيس عبد الفتاح #السيسي و #الملك_سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية #السعودية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين اتفقا على عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في #القاهرة قريباً، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الإعداد للزيارتين القادمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية والملك سلمان إلى #مصر ، والتي تم الاتفاق عليهما خلال لقاء القيادتين المصرية والسعودية في #البحر_الميت على هامش #القمة_العربية الأخير.