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جولة مشاورات سياسية بين شكري والجبير بالقاهرة قريباً

المصدر: العربية.نت
عادل الجبير وسامح شكري "أرشيفية"
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صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، الجمعة، تناول مختلف جوانب #العلاقات_الثنائية بين البلدين ومتابعة لقاء القمة الأخير بين الرئيس عبد الفتاح #السيسي و #الملك_سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية #السعودية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين اتفقا على عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في #القاهرة قريباً، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الإعداد للزيارتين القادمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية والملك سلمان إلى #مصر ، والتي تم الاتفاق عليهما خلال لقاء القيادتين المصرية والسعودية في #البحر_الميت على هامش #القمة_العربية الأخير.

كلمات دالّة

#العلاقات الثنائية, #السيسي, #الملك سلمان, #السعودية, #القاهرة, #مصر, #البحر الميت, #القمة العربية

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