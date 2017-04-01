مصر.. 3 آلاف فتوى تحرض على هدم الكنائس!

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أن #دار_الإفتاء_المصرية اكتشفت وجود 3 آلاف فتوى تحرض على هدم الكنائس في مصر.

وأضاف أن "التنوع البشري أمر حتمي ومقصد إلهي"، مؤكداً أن "الإكراه على العقائد مرفوض شرعاً، فالتعارف الإنساني صيغة إلهية لتحقيق التعايش البشري ونبذ الخلاف والشقاق".

وآخر 2016، قُتل 25 شخصاً وأصيب 31 آخرون في انفجار استهدف الكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة.

لكن المفتي اعتبر أن "جميع محاولات الوقيعة بين مسلمي #مصر ومسيحييها باءت بالفشل".

وقال إن "المسلمين بعد فتحهم البلدان لم يتعاملوا مع أي نوع من التراث بمبدأ الهدم مثلما تفعل #داعش والمتطرفون"، مضيفاً أنه تم اكتشاف "فتاوى تحرض على هدم آثار #القاهرة والجيزة في مخالفة صريحة للفهم الإسلامي في التعامل مع التراث".

وأشار مفتي مصر إلى دراسة أجرتها الدار حول "3 آلاف فتوى تحرض على هدم #الكنائس وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين، خلصت إلى أن 90% من أحكام فتاوى المتطرفين تحرض على عدم التعامل مع غير #المسلمين وتحض على الصراع بينهم وتخالف مع أمر به الله تعالى".