مصر.. قتيل و15 جريحاً بانفجار سيارتين في مدينة طنطا

قتل شخص وأصيب 15 آخرون بينهم #شرطيان في انفجار سيارتين بمدينة طنطا بدلتا مصر.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن سيارتين تابعتين للشرطة انفجرتا بعبوتين ناسفتين أمام كوبري مرور #سالم_المواجه لمركز #تدريب _الشرطة في #طنطا أسفر عن إصابة 16 من المدنيين ورجال #الشرطة.

وأضافوا أن القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف انتقلوا لمكان الواقعة حيث تم نقل المصابين إلى #المستشفيات، وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة حالياً بحثاً عن عبوات أخرى وتعقب #الجناة.

من جانبه صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا بوقوع انفجار بمحيط مركز تدريب قوات الشرطة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وأضاف أنه بالفحص تبين وقوع انفجار لعبوة كانت مزروعة بدراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة 13 من أفراد #الشرطة وثلاثة من المواطنين تصادف تواجدهم بمكان الواقعة.