حركة مسلحة تابعة للإخوان تتبنى تفجير طنطا

أعلنت حركة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تطلق على نفسها #لواء_الثورة مسؤوليتها عن تفجير طنطا في مصر، الذي وقع السبت وأسفر عن سقوط قتيل و15 جريحاً.

وقالت الحركة خلال بيان لها على صفحتها على مواقع #التواصل_الاجتماعي إنه تم استهداف مركز تدريب الداخلية بمحافظة الغربية بعبوة شديدة الانفجار وانسحاب مقاتلينا، "ونشرت الحركة صورة لموقع التفجير.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني في #وزارة_الداخلية_المصرية أكد وقوع انفجار بمحيط مركز تدريب قوات #الشرطة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، أسفر عن مقتل أمين شرطة يدعى محمد أحمد نوفل وإصابة 15 آخرين.