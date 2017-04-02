مصر.. مقتل 6 إرهابيين في سيناء واكتشاف نفقين برفح

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 6 إرهابيين وضبط 29 آخرين بسيناء، واكتشاف نفقين برفح.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه استمرارا لجهود الجيش في مداهمة وتمشيط بقية البؤر الإرهابية، قامت قوات الجيش الثاني الميداني بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وأسفر ذلك عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على 29 آخرين.

وأضاف أنه تم اكتشاف وتدمير نفقين بمنطقة رفح متفرع من أحدهما فتحة نفق فرعية داخل أحد المنازل، وعثر بداخل كل نفق على محرك سحب ولوحة كهرباء وكابل اتصال متصل بسماعات وماسورة أكسجين، كما تم اكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة عثر بداخله على كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وأضاف أنه تم تدمير عربة ربع نقل ودراجات نارية خاصة بالعناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على أحد محاور التحرك.