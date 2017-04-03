آثار جديدة في مصر.. اكتشاف بقايا هرم

قالت وزارة #الآثار #المصرية إنها عثرت على بقايا #هرم يعود لعصر الأسرة الثالثة عشرة (1783-1649 قبل الميلاد) في المنطقة الواقعة جنوب #هرم #سنفرو المنحني بجبانة #دهشور في محافظة الجيزة.

والأسرة الثالثة عشرة هي أول أسرة بدأ في عصرها غزو #الهكسوس لمصر وهي تصنف في التاريخ ضمن عصر الدولة الوسطى في مصر القديمة.

ونقل بيان للوزارة عن علاء الشحات، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة و #الجيزة قوله إن الجزء المكتشف من الهرم في حالة جيدة من الحفظ.

وأضاف أن البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة سوف تستكمل أعمال حفائرها بالموقع خلال الفترة القادمة في محاولة للكشف عن باقي أجزائه.

ويضاف الاكتشاف الجديد إلى مجموعة من الاكتشافات البارزة التي أعلنت عنها مصر خلال الأشهر القليلة الماضية بمناطق متفرقة في القاهرة و #أسوان و #الأقصر .

وقال #عادل #عكاشة مدير عام آثار دهشور إن بقايا الهرم المكتشف هي جزء من البناء الداخلي له، وهو عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم ثم يرتفع عن مستوى سطح الأرضية ليؤدي إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب.

وأضاف أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن قطعة حجرية صغيرة من الألباستر عليها بقايا أجزاء من نص #هيروغليفي محفور في عشرة أعمدة رأسية، بالإضافة إلى عتب من الجرانيت وكتل من الحجر في مداميك توضح التخطيط الداخلي للهرم عُثر عليها بالممر المؤدي لمدخل الهرم.