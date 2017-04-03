ترمب: نقف بقوة وراء السيسي والشعب المصري

أشاد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الاثنين بالرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي، قائلا إنه "يقوم بعمل رائع" وسط ظروف "صعبة".

وقال ترمب في #المكتب_البيضاوي خلال استقباله نظيره المصري الذي يزور #البيت_الأبيض للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا "نحن نقف بكل قوة وراء الرئيس السيسي، ونقف بشكل واضح أيضا وراء مصر والشعب المصري".

وأضاف "لديكم مع #الولايات_المتحدة ومعي شخصيا، صديق كبير وحليف كبير".

وتابع ترمب "لدينا كثير من القواسم المشتركة". وقال أيضا "نحن قريبون منذ المرة الأولى التي التقينا فيها"، مشيرا إلى لقائه السيسي في #نيويورك في أيلول/سبتمبر في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية.

من جهته، أعرب الرئيس المصري عن إعجابه بشخصية ترمب.

وأكد السيسي نيته العمل مع الرئيس الأميركي على "استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب".