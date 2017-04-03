فيديو.. تفاصيل مقتل قيادي داعشي في سيناء

كشف العقيد تامر الرفاعي #المتحدث_العسكري المصري هوية القيادي بتنظيم #داعش الذي قتل في غارة جوية على معاقل التنظيم في شمال #سيناء قبل أيام.

وقال إن قيادي تنظيم #أنصار_بيت_المقدس "داعش سيناء" المقتول يدعى سالم سلمي الحمادين من قبيلة #السواركة بسيناء، وهو أحد مؤسسي تنظيم بيت المقدس، وأبرز قياداته بشمال سيناء. مضيفاً أن الحمادين هو المسؤول عن تسليح وتدريب العناصر الإرهابية وقتل متأثراً بجراحه نتيجة القصف الجوي كما قتل معه 18 إرهابياً آخرين من عناصر التنظيم، بينهم سلامة أبو ذان أخطر عناصر التنظيم في تلك الغارات.

من جانبه اعترف داعش سيناء بما أعلنه المتحدث العسكري المصري وأكد مقتل قائدة سالم الحمادين المكني بأبو أنس الأنصاري في #غارة_جوية للجيش.

ونعى التنظيم قائده في صحيفة تابعة له بقوله: "رحمك الله يا أبا أنس".

واكتفى التنظيم بنشر السيرة الذاتية للأنصاري قبل الانضمام إليه ساردا مسيرته في التنقل بين السجون المصرية، حتى التحاقه بجماعة أنصار بيت المقدس، ومن قبلها تنظيم #التوحيد والجهاد في سيناء.