ما فائدة البطاقة التي أصدرتها مصر لرعاياها بالخارج؟

قررت #الحكومة_المصرية إصدار بطاقة قنصلية للمصريين المقيمين بالخارج تتيح لهم خدمات مميزة داخل #مصر وخارجها.
وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان صحافي اليوم الاثنين عقب لقائها بوزير #الاتصالات ياسر القاضي لمناقشة إصدار البطاقة، إن البطاقة تتضمن مجموعة من الميزات والحوافز للمواطنين المقيمين بالخارج من أجل تعزيز مشاركتهم الفاعلة ودمجهم مجتمعياً، حيث تتيح لهم الحصول على الخدمات في مصر فور وصولهم لأراضيها من خلال تسهيلات وتخفيضات خاصة.
وأكدت الوزيرة المصرية أن #البطاقة_القنصلية ستساعد الدولة على العمل في تنفيذ #قاعدة_بيانات دقيقة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات #الخارجية والداخلية، مؤكدة أنه سيتم إعطاء ميزات وتخفيضات للمصري المقيم في الخارج على هذه البطاقة.
وأضافت مكرم أنه من خلال هذه البطاقة سيتم تخصيص شباك واحد بمصلحة #الأحوال_المدنية لخدمة المصريين في الخارج، على غرار الشباك المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين لسرعة إصدار الأوراق الرسمية لهم وإنهاء تعاملاتهم خلال زيارتهم لمصر.
وقالت إنها تدرك المعاناة التي يلاقيها المصري بالخارج عندما يرغب في استخراج وثائقه الرسمية في الخارج، لأن الحقيبة الدبلوماسية تستغرق وقتا كبيرا في استخراج هذه الوثائق، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص شباك واحد لهم في جهات ومنافذ وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وصولا لشباك خاص بالاستثمار والإسكان وصولا للدفاع لإنهاء أوراق التجنيد.
من ناحيته، أكد المهندس ياسر القاضي، أن دمج بيانات #المصريين_بالخارج ضمن المشروع القومي لإنشاء قواعد البيانات المتكاملة سيساهم في التعرف إلى احتياجات المواطنين بالخارج والعمل على توفيرها والاستجابة لها، مضيفا أن التكنولوجيا قادرة على ربط المواطن ببلده الأم، وأن الوزارة تعي جيداً أهمية تواجد المواطن في الغربة، وتسعى دائماً لخدمته بكافة السبل.