ما فائدة البطاقة التي أصدرتها مصر لرعاياها بالخارج؟

قررت #الحكومة_المصرية إصدار بطاقة قنصلية للمصريين المقيمين بالخارج تتيح لهم خدمات مميزة داخل #مصر وخارجها.

وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان صحافي اليوم الاثنين عقب لقائها بوزير #الاتصالات ياسر القاضي لمناقشة إصدار البطاقة، إن البطاقة تتضمن مجموعة من الميزات ‏والحوافز ‏للمواطنين المقيمين بالخارج من أجل تعزيز مشاركتهم ‏الفاعلة ‏ودمجهم مجتمعياً، حيث تتيح لهم الحصول على الخدمات في مصر فور وصولهم لأراضيها من خلال تسهيلات وتخفيضات خاصة.

وأكدت الوزيرة المصرية أن #‏البطاقة_القنصلية ستساعد الدولة على العمل في تنفيذ #قاعدة_بيانات دقيقة للمصريين ‏بالخارج،‏ بالتعاون مع وزارات #الخارجية والداخلية، مؤكدة أنه سيتم ‏إعطاء ميزات ‏وتخفيضات للمصري المقيم في الخارج على هذه البطاقة.

وأضافت مكرم أنه من خلال هذه البطاقة سيتم تخصيص شباك واحد بمصلحة #الأحوال_المدنية لخدمة ‏المصريين في ‏الخارج، على غرار الشباك المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ‏لسرعة إصدار ‏الأوراق الرسمية لهم وإنهاء تعاملاتهم خلال زيارتهم لمصر. ‎

‎ ‎وقالت إنها تدرك المعاناة التي يلاقيها المصري بالخارج ‏عندما يرغب في استخراج وثائقه الرسمية في الخارج، ‏لأن الحقيبة الدبلوماسية تستغرق وقتا كبيرا في ‏استخراج هذه الوثائق، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص شباك واحد لهم في جهات ومنافذ وزارة الداخلية ومصلحة ‏الأحوال المدنية، وصولا لشباك خاص بالاستثمار ‏والإسكان وصولا للدفاع لإنهاء أوراق التجنيد. ‎

من ناحيته، أكد المهندس ياسر القاضي، أن دمج بيانات #المصريين_بالخارج ضمن ‏المشروع ‏القومي لإنشاء قواعد البيانات المتكاملة سيساهم في التعرف إلى احتياجات ‏المواطنين بالخارج والعمل على توفيرها والاستجابة لها، مضيفا أن التكنولوجيا ‏قادرة ‏على ربط المواطن ببلده الأم، وأن الوزارة تعي جيداً أهمية تواجد المواطن في الغربة، ‏وتسعى دائماً ‏لخدمته بكافة السبل.