من هو المصري الذي سأل عنه السيسي في أميركا؟

فاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع له بالجالية المصرية في #أميركا بالسؤال عن مواطن مصري يدعى عبدالمنعم عبدالله، ليكتشف أن الرجل الذي كان في طريقه من #نيوجيرسي إلى #واشنطن ليشارك في لقاء السيسي باغته طارئ صحي.

وأرسل #السيسي، على الفور، مبعوثاً خاصاً ليطمئن على الحالة الصحية للمواطن عبدالمنعم عبدالله.

وشدد السيسي الذي يجري زيارة رسمية حالياً للولايات المتحدة، على ضرورة أن يكون المصريون يدا واحدة، وأن يتكاتفوا أمام الشدائد والأزمات، وأن يتعاونوا جميعاً حتى يعبروا هذه الأزمات والشدائد.

في السياق، يتوجه السيسي إلى #البيت_الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، في الثانية عشرة من ظهر اليوم، الاثنين بتوقيت واشنطن.