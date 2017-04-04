دعاة بالمقاهي.. اتجاه جديد للأزهر لتجديد الخطاب الديني

خطوة جديدة قام بها #الأزهر في# مصر حيث كلف عدداً من #الدعاة بالانتشار في الأماكن العامة لتوعية روادها دينياً، ووعظهم وإرشادهم والاستماع إلى أسئلتهم والإجابة عليها.

وانطلقت الفكرة من الإسكندرية تحت عنوان "دعوة إلى الله"، حيث شهدت منطقة #العجمي تجول مجموعة من الدعاة على #المقاهي في المنطقة مرتدين #الزي_الأزهري والجلوس وسط روادها وإلقاء #الخطب_الدينية عليهم وشرح مفاهيم #الإسلام_الوسطي ، وتفنيد أفكار #التيارات_المتطرفة والرد على #الفتاوى_المتشددة.

وواجه المواطنون الأمر في البداية بذهول ودهشة، لكنهم التفوا حول الدعاة وبدأوا في الاستماع إليهم وطرح أسئلتهم عليهم.

وقال يوسف رجب، واعظ بالأزهر وأحد المشاركين في الجولات، إن الفكرة جاءت بتكليف من #شيخ_الأزهر الذي طلب الانتشار وسط المواطنين في الأماكن العامة، مثل الأندية وغيرها لشرح #تعاليم الإسلام ومفاهيمه، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي ساهمت فيها #التيارات_المتطرفة والإرهابية. وبدأت منطقة الإسكندرية في التطبيق العملي حيث قام ومعه 3 من زملائه بالذهاب للمقاهي وإلقاء #الخطب_الدينية على روادها.

وأضاف أن اللقاءات تستغرق ما لا يزيد عن 15 دقيقة، ولم يتعرضوا لأي مضايقات كما وجدوا ترحيباً من أصحابها عدا 4 مقاه رفض أصحابها الفكرة، معتقدين أنهم جاءوا لإقناع الرواد بتحريم الشيشة وتحريم الجلوس على المقاهي.

وأوضح أن الأسئلة التي طرحها المواطنون عليهم تنوعت ما بين قضايا عامة وخاصة وكان أغلبها عن #الطلاق و #الميراث و #معاملة_الزوجة والرزق، مضيفاً أنه سيتم التنسيق مستقبلاً مع الأزهر ومديريات الأمن للحصول على تراخيص للخروج للشارع، حتى لا يتعرضوا للمضايقات مستقبلاً.