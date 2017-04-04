صور وفيديو..حريق ضخم بنادٍ رياضي شهير وسط القاهرة

شبّ حريق ضخم في #نادي_الجزيرة الرياضي بمنطقة #الزمالك وسط العاصمة المصرية #القاهرة وهو أحد أرقى الأندية في البلاد.

وقال مصدر أمني إن الحريق شب في صالة الجمباز بالنادي، وانتقل لمناطق أخرى مخلّفاً خسائر ضخمة.

وأضاف أنه تم الدفع بـ 11 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران التي نشبت في بعض الأشجار بالنادي، وتسببت قوة الرياح في امتدادها وانبعاث كميات كبيرة من الدخان تصاعدت في سماء المنطقة، وسببت الذعر للمواطنين، فيما أشار إلى عدم وجود خسائر بشرية.

وقال المصدر الأمني إن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، مؤكدا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وتقوم حاليا بعمليات التبريد لمنع اندلاعها مرة أخرى.