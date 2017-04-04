لقاء ثنائي بين الملك عبدالله والسيسي في واشنطن

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي بالعاهل الأردني #الملك_عبد_الله الثاني في العاصمة الأميركية #واشنطن التي يزورها الزعيمان حالياً .

وبحث الزعيمان دعم العلاقات وسبل إحياء #عملية_السلام في #الشرق_الأوسط والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعلن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم #الرئاسة_المصرية أن الرئيس السيسي وجه التهنئة للملك على نجاح #القمة_العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن وإدارة الملك لأعمالها باقتدار، وأعرب عن تطلعه لمتابعة تنفيذ نتائج القمة بما يدعم العمل العربي المشترك.

وأضاف يوسف أن الرئيس أكد حرص مصر على التنسيق والتشاور مع الأردن بشكل دوري حول مختلف الملفات، سواء فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، أو على صعيد المستجدات المتعلقة بالقضايا الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة.

من جانبه أشاد الملك عبد الله بمشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية الأخيرة ومساهمته في إنجاح أعمال القمة وخروجها بنتائج تدعم وحدة الصف والتضامن العربي، مؤكداً على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، وحرص بلاده على التنسيق والتشاور مع #مصر حول جميع القضايا الإقليمية والتحركات التي تتم سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

وذكر أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول مختلف التطورات على الساحة الإقليمية، وجهود دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تنسيق المواقف بين البلدين بشكل مكثف.