واشنطن تشيد بجهود السيسي لتشجيع الاعتدال في الإسلام

أشاد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بجهود #الرئيس_المصري عبدالفتاح #السيسي لتشجيع "مفهوم أكثر اعتدالاً للإسلام"، وذلك بعد الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ عقد تقريباً إلى #واشنطن.

وأشار #البيت_الأبيض في بيان إلى أن #الإدارة_الأميركية "تشيد بجهود السيسي الشجاعة لنشر مفهوم معتدل للإسلام"، وأن الرئيسين اتفقا على ضرورة "التركيز على الطبيعة السلمية للإسلام والمسلمين في العالم".

وكان ترمب خصَّ السيسي باستقبال حار، وطوى بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها له إدارة سلفه #باراك_أوباما حول مسألة حقوق الإنسان.

وقال ترمب خلال استقبال نظيره المصري الذي يزور البيت الأبيض للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً "نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي (...) ونقف بشكل واضح أيضاً وراء #مصر والشعب المصري".

يذكر أن الولايات المتحدة تمنح مصر سنوياً مساعدات بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، بينها 1.3 مليار دولار من #المساعدات_العسكرية.