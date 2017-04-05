الأزهر يناشد الضمير العالمي: انقذوا السوريين

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب #شيخ_الأزهر بشدة عمليات القصف الوحشي في #خان_شيخون بإدلب في سوريا، مستصرخاً الضمير العالمي لإنقاذ المدنيين في #سوريا.

وأدان المجلس #المجزرة المروعة التي شهدتها خان شيخون جراء تعرضها لقصف رجحت وسائل الإعلام أنه بالغازات السامة، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين بينهم أطفال ونساء.



وأكد #مجلس_حكماء_المسلمين أن المشاهد المروعة التي تناقلتها وسائل الإعلام للضحايا من #الأطفال والنساء تدل على غياب الضمير العالمي وحقوق الإنسان، موضحاً أن استمرار هذه المأساة الإنسانية ينذر بكارثة وفاجعة كبرى ستكون وصمةَ عارٍ في جبين الإنسانية.

وطالب مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأبرياء في سوريا، والذين لا ذنب لهم سوى وقوعهم فريسة للصراعات المسلحة.

ودعا المجلس إلى سرعة تقديم #المساعدات_الإنسانية والطبية لآلاف المدنيين في المدن والبلدات المحاصرة.