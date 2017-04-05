الدفعة الثالثة من طائرات "الرافال" تحلق بسماء القاهرة

تسلمت #مصر الدفعة الثالثة من طائرات الرافال. وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن القوات المسلحة احتفلت بانضمام 3 طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز "رافال" إلى تشكيلات القوات الجوية. وأضاف أنها تمثل الدفعة الثالثة من الطائرات التي تتسلمها مصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا والذي يشمل العديد من التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة.

وذكر أن طائرات #الرافال_الجديدة تعد إضافة قوية لقدرات مصر الجوية، بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمسافات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.

وأضاف أن الرافال تتميز بالقدرة على تعقب العديد من #الأهداف_الجوية والتعامل مع أكثر من هدف في توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.

وقال المتحدث العسكري إن الطائرات الثلاث حلقت في سماء #القاهرة بعد رحلة منفردة بقيادة #الطيارين_المصريين استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف بعد إقلاعها من إحدى #القواعد_الفرنسية وصولاً إلى #مصر، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع المقاتلات الحديثة في توقيت قياسي.