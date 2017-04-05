بالصور.. هذا هو الهرم المكتشف حديثاً

كشفت وزارة الآثار المصرية بقايا #الهرم الذي تم اكتشافه مؤخراً في منطقة دهشور جنوب #القاهرة.

وقال مدير عام منطقة آثار دهشور، عادل عكاشة، إن الدراسات المبدئية، التي أجرتها البعثة الأثرية على بقايا أجزاء #النص_الهيروغليفي المحفور في 10 أعمدة رأسية مثبتة على قطعة حجرية صغيرة من الألباستر، كشفت أن النص مكتوب عليه خرطوش الملك "إيمني كاماو"، أحد ملوك الأسرة الـ13، ونصوص تقديم قرابين، بالإضافة إلى الإشارة لسيدة من أفراد عائلة الملك.

وأكد عكاشة أن علماء الآثار يعكفون حالياً على الدراسة المستفيضة للنصوص الهيروغليفية مع الاستمرار في أعمال الحفائر للكشف عن باقي أجزاء الهرم، مضيفاً أن الكشف يتكون من ممر يؤدي إلى داخل الهرم والردهة، ثم يرتفع عن مستوى سطح الأرض ليوصّل إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب.

كما عثرت البعثة، بحسب عكاشة، داخل الممر المؤدي إلى الجزء الداخلي من الهرم على عتب من الغرانيت وكتل من الحجر في مداميك توضح التخطيط الداخلي للهرم.

وكانت البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة جنوب هرم سنفرو المنحني بجبانة دهشور قد عثرت، الأسبوع الماضي، على بقايا هرم من عصر الأسرة الـ13.