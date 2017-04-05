فيديو.. أستاذة جامعية رقصت على فيسبوك وهذا ما حدث

قررت جامعة قناة السويس في مصر إحالة أستاذة بالجامعة للتحقيق، بعدما نشرت فيديو لها وهي ترقص فوق سطح منزلها على صفحتها على #فيسبوك.

وقررت الجامعة وقف الدكتورة منى برنس أستاذة #الأدب الإنجليزي في الجامعة عن العمل لحين انتهاء التحقيق معها، بسبب نشرها فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية للمطربة روبي، ونشرها صوراً شخصية لها، وهي ترتدي المايوه على أحد الشواطئ على صفحتها الشخصية.

وقالت الأستاذة الجامعية إنها نشرت ما اعتبرته حرية شخصية لها وعلى صفحتها الخاصة، متهمة أحد الصحافيين في قائمة أصدقائها بالترويج للفيديو على مواقع #التواصل_الاجتماعي، مؤكدة أن ما فعلته "حق شخصي ويندرج ضمن الحق في الحرية" طالما لا تضر الآخرين.



واعتبرت أن "الكل يرقص ويعبر عن شعوره بالسعادة بالرقص" وأنها لم ترتكب جريمة، مطالبة بمناقشة قضايا تهم #المجتمع_المصري مثل التعليم والصحة والزراعة وليس مناقشة قضية مواطنة ترقص في منزلها.

منى برنس أصبحت حديث مواقع التواصل، بعد أن شن المغردون حملة ضدها متهمين إياها بمخالفة العادات والتقاليد والإساءة لمهنة التدريس الجامعي والخروج عن المألوف بارتكاب تصرفات تخل بهيبة مدرس الجامعة وتجعله عرضة للسخرية أمام الطلاب والمجتمع، على ما قالوا.