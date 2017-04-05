مصر: مجزرة إدلب المؤلمة تؤكد أهمية التسوية السياسية

دانت #مصر بأشد العبارات القصف العشوائي في مدينة #إدلب السورية.

وذكرت #الخارجية_المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مصر تدين وبأشد العبارات القصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة #خان_شيخون في مدينة إدلب السورية، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، من بينهم عدد كبير من #الأطفال الأبرياء.

وأكد البيان على أن المشاهد المؤلمة إنسانياً وغير المقبولة التي تناقلتها وسائل الإعلام جراء هذا القصف، تؤكد مرة أخرى أهمية دعم #التسوية_السياسية للأزمة السورية في أسرع وقت على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار #مجلس_الأمن رقم 2254 ومخرجات اجتماع جنيف1.

وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية من أجل اجتثاث جذور #الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله في #سوريا.