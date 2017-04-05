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مصر: مجزرة إدلب المؤلمة تؤكد أهمية التسوية السياسية

المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد
طفل مصاب جراء قصف خان شيخون يعالج بالمستشفى
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دانت #مصر بأشد العبارات القصف العشوائي في مدينة #إدلب السورية.

وذكرت #الخارجية_المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مصر تدين وبأشد العبارات القصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة #خان_شيخون في مدينة إدلب السورية، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، من بينهم عدد كبير من #الأطفال الأبرياء.

وأكد البيان على أن المشاهد المؤلمة إنسانياً وغير المقبولة التي تناقلتها وسائل الإعلام جراء هذا القصف، تؤكد مرة أخرى أهمية دعم #التسوية_السياسية للأزمة السورية في أسرع وقت على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار #مجلس_الأمن رقم 2254 ومخرجات اجتماع جنيف1.

وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية من أجل اجتثاث جذور #الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله في #سوريا.

كلمات دالّة

#مصر, #إدلب, #الخارجية المصرية, #خان شيخون, #الأطفال, #التسوية السياسية, #مجلس الأمن, #الإرهاب, #سوريا

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