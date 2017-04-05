هاكر يخترق صحيفة مصرية وينشر خبراً كاذباً عن انقلاب

اخترق هاكر الموقع الإلكتروني لصحيفة #الوطن المصرية، وبث خبراً عبر خدمات الرسائل القصيرة عن "انقلاب عسكري وشيك" في البلاد.

ونفت الصحيفة أن تكون قد بثت خبراً عبر خدماتها على الرسائل القصيرة عن "تحرك لانقلاب عسكري بمصر"، مؤكدة تعرضها لمحاولة اختراق مغرضة من جانب قراصنة مجهولين.

وقال أحمد الخطيب، نائب رييس تحرير الصحيفة لـ"العربية.نت" إنهم فوجئوا بالخبر الكاذب الذي بث على خدمة الرسائل القصيرة في موقع الصحيفة، موكداً أنه خبر كاذب وأن قراصنة اخترقوا الموقع.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الموقع فوراً وحذف الخبر الكاذب والتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ومباحث الإنترنت بوزارة #الداخلية_المصرية للتحقيق وتعقب القراصنة.

ورجح أن الهاكر من خارج #مصر بعد أن حاولت الصحيفة تعقب القراصنة.