واشنطن.. السيسي يستقبل مدير الاستخبارات الأميركية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي ، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بواشنطن دان كوتس مدير #الاستخبارات الوطنية الأميركية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز التعاون مع #الولايات_المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك على الصعيد الاستخباراتى، مشيراً إلى حرص #مصر على تطوير علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة، والعمل على التغلب على ما يواجه البلدين من تحديات، ولاسيما خطر #الإرهاب.

كما أعرب عن تفاؤله بأن تساهم زيارته الأولي لواشنطن واللقاء المثمر والايجابي الذي عقده مع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في إعادة العلاقات المصرية الأميركية إلى مسارها الصحيح.

وأشار الرئيس إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين وتكثيفه خلال المرحلة المقبلة من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة وأن يساهم فى دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يتعرض له من توتر واضطراب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية أكد حرصه على تعزيز التنسيق والتعاون القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء دور مصر الهام بالشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار.

وأشاد كوتس في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله #الإرهاب من خطر رئيسي على الساحة العالمية.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين على الصعيد الاستخباراتي، بما يساهم في الدفع قدماً بالجهود الدولية والاقليمية التي تُبذل للتصدي للإرهاب.