الجيش المصري يعتقل 11 داعشيا في سيناء

أعلن #الجيش_المصري اعتقال 11 من عناصر #تنظيم_بيت_المقدس (داعش سيناء) واكتشاف نفقين للتهريب على الحدود مع قطاع #غزة.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري إن قوات الجيش تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال #سيناء، فضلاً عن ضبط 11 إرهابيا شاركوا في تنفيذ عمليات إرهابية، وتدمير عربة فنطاس كانت معدة للتفجير خاصة بالعناصر الإرهابية، إضافة إلى اكتشاف وتدمير عبوتين ناسفتين كانتا معدتين ومجهزتين لاستهداف القوات على أحد محاور التحرك.

وأضاف أن قوات الجيش تواصل تنفيذ عملياتها النوعية لاقتلاع جذور #الإرهاب والقضاء على باقي العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم.