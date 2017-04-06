لماذا طلب لاعب نادي روما مقابلة شيخ الأزهر؟

طلب # محمد_صلاح لاعب كرة القدم المصري المحترف في نادي روما بإيطاليا، مقابلة الدكتور أحمد الطيب شيخ #الأزهر نهاية مايو المقبل، وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب المصري في الفترة من 4 حتى 13 يونيو استعدادا للمباريات المؤهلة لتصفيات #كأس_العالم.

وتبين أن سبب طلب #اللاعب هو رغبته في الحصول على موافقة وتوقيع شيخ الأزهر على قيام اللاعب ببناء معهد ديني أزهري في قريته نجريج التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية بدلتا #مصر على نفقته الخاصة لتعليم أطفال القرية به.

اللاعب الدولي المصري كان قد تبرع من قبل بـ 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، واستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي، وكرمه بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي عبر عن تقديره للنموذج الذي قدمه اللاعب الدولي محمد صلاح بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي للرياضيين في تقديم القدوة الحسنة للمجتمع، ومساهمتهم في جهود التنمية المجتمعية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة.