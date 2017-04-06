هذا ما يفعله السيسي في أميركا لتصنيف الإخوان "إرهابية"

قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي بحث مع تيد كروز عضو لجنة #الخدمات_العسكرية بمجلس الشيوخ الأميركي القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض الرئيس جهود مصر في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى الثمن المرتفع الذي يدفعه #الشعب_المصري في التصدي لهذا الخطر الذي لا يهدد مصر وحدها وإنما المنطقة بل والعالم أجمع.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء أن جهود مصر في تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة تستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، فضلاً عن ملء الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

وأعرب السيسي خلال اللقاء عن تقديره لمواقف كروز المؤيدة لمصر، مؤكداً أهمية العلاقات المصرية الأميركية والحرص على تعزيزها في كافة المجالات. كما أكد السيسي تطلع مصر للبناء خلال المرحلة المقبلة على ما تحقق من نتائج خلال الزيارة، وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم.

من جانبه أشاد تيد كروز بحرص الرئيس المصري على التواصل المستمر مع قيادات وأعضاء #الكونغرس، مؤكداً دعمه لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأشاد كروز بمواقف السيسي الحاسمة تجاه الإرهاب وقيادته للجهود المصرية في التصدي له بشجاعة سواء على المستوى العسكري والأمني، أو من خلال المواجهة الفكرية والأيديولوجية، مؤكداً محورية الدور المصري في استعادة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ومثمناً جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد أعلن صباح اليوم أن الرئيس #عبدالفتاح_السيسي سيلتقي اليوم الخميس في #واشنطن بكل من السيناتور جون ماكين عضو #مجلس_الشيوخ وليندسي جراهام، ويلتقي بعدهما بالنائب تيد كروز عضو مجلس الشيوخ .

وقال إن الثلاثة من الداعمين لمصر وسيكون لقاء الرئيس بهم مهم جدا.

النائب تيد كروز عضو مجلس الشيوخ هو النائب الذي قدم مع زميله ماريو دياز بلارت مشروع قرار للكونغرس باعتبار جماعة #الإخوان جماعة إرهابية؛ وجمع كروز توقيعات من زملائه النواب لتقديم مشروع القانون؛ مؤكدا في تصريحات له أن الإخوان هم الخطر الأكبر في العالم وهم الحاضنة التي خرجت منها كل الجماعات الإرهابية.

وطالب كروز بفرض عقوبات على الجماعة واتهمها بنشر العنف وتخريج الحركات المتطرفة في الشرق الأوسط.

ونشر كروز تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أعرب فيها عن فخره بتقديم مشروع القانون مضيفا أنه حان الوقت لتسمية العدو باسم جماعة الإخوان.

مشروع القانون طالب وزير الخارجية الأميركي بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة والأمن الداخلي بوضع الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية؛ وتحظر نصوصه على أي مواطن في العالم ممن ينتمي للجماعة أو على صلة بها بدخول الأراضي الأميركية؛ كما يحظر على أي مواطن أميركي أو مقيم على الأراضي الأميركية التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم، وحظر وتجميد أية ممتلكات أو أموال مودعة في مؤسسات أميركية تخص الجماعة.

من جانب آخر كان النائبان الآخران اللذان سيلتقيهما الرئيس السيسي وهما جون ماكين وجراهام ليندسي قد زارا مصر عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بالرئيس المعزول #محمد_مرسي وجماعة الإخوان بتكليف من الرئيس السابق باراك أوباما؛ والتقيا وقتها بقادة كبار في الجيش وبعض قيادات الإخوان؛ وطالبا جماعة الإخوان بوقف الاعتصامات والانصياع لرغبة ملايين المصريين الذين رفضوا حكمهم وأطاحوا بهم؛ كما طالبا الجيش بسرعة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.