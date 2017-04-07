السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الرجال

قالت مصادر في #مطار_القاهرة إن #السودان فرض اعتباراً من اليوم الجمعة تأشيرات دخول على #المصريين الرجال من سن 18 إلى 50 عاماً، وأشار متحدث سوداني إلى أن الإجراء الجديد هو معاملة بالمثل.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن مكاتب شركات #النقل_الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من #مطار_الخرطوم بالإجراء مع تحذير من أن غير حاملي التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة سيرحلون.

وقال مصدر إن شركة #مصر_للطيران بدأت تطبيق التعليمات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم #وزارة_الخارجية_السودانية قريب الله الخضر لرويترز "التأشيرة ستمنح مجاناً.. مثل هذا القرار منفذ فعلياً على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن".