تعرف على موقف مصر من الضربة الأميركية لقاعدة الأسد

أكدت #مصر اليوم الجمعة على أهمية تجنيب #سوريا ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الأزمة، وذلك حفاظاً على سلامة شعوبها، مطالبة بسرعة العمل على إنهاء الصراع العسكري في سوريا، حفاظاً على أرواح #الشعب_السوري ومقدراته، من خلال التزام كافة الأطراف السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مائدة المفاوضات تحت رعاية #الأمم _المتحدة.

وأوضحت وزارة #الخارجية_المصرية أن مصر تتابع بقلق بالغ تداعيات أزمة #خان_شيخون التي راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء بتأثير الغازات السامة المحرمة دولياً، وما ترتب على ذلك من تطورات خطيرة.

ودعت مصر، من خلال بيان وزارة الخارجية #أميركا و #روسيا الاتحادية إلى التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية، وما تتحلى به الدولتان من قدرات، لاحتواء أوجه الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية، وتكلفتها الباهظة في الأرواح، وتشريد المواطنين السوريين واتساع رقعة التدمير، مؤكدة على أن الأمر بات ملحاً لإخراج سوريا من المنزلق الخطير الذي تواجهه، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتهما تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.