اتفاق مصري- سوداني لتجنب الإساءة بين البلدين

اتفقت #مصر و #السودان السبت، على إقرار ميثاق شرف إعلامي لتجنب الإساءة بين البلدين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن سامح شكري وزير الخارجية المصري سيتوجه إلى #الخرطوم لترأس وفد مصر في اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، وستناقش الاجتماعات إمكانية الاتفاق على إقرار "ميثاق شرف إعلامي" بين البلدين، يعكس خصوصية العلاقة ويساعد على تجنب التعامل غير المسؤول من جانب بعض الدوائر الإعلامية تجاه علاقات البلدين.

وأضاف أنه من المقرر أن تبحث لجنة المشاورات السياسية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسألة حظر المنتجات والسلع الزراعية والسيراميك المصرية، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمال اللجنة القنصلية بين البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر #المتطرف .

كما سيناقش الوزيران أهمية إبراز أنشطة العلاقات الثقافية المشتركة على ضوء أن عام 2017 هو عام الثقافة المصرية في السودان وعام الثقافة السودانية في مصر، وحرص مصر على الحفاظ على العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل وتطويرها في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن لجنة المشاورات السياسية سوف تبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن وفلسطين وجنوب السودان، فضلاً عن ملف مياه النيل والمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وأهمية تفعيل التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان من خلال اللجنة الثلاثية العليا التي تجمع الدول الثلاث.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تراشقات في وسائل الاعلام بين البلدين، أبرزها ما يثار من حين لآخر حول قضية حلايب وشلاتين إضافة لما تردد عن وجود خلافات بين البلدين حول ملف #سد_النهضة.

وخلال الشهور القليلة الماضية شهدت وسائل الإعلام بالبلدين ومواقع التواصل ملاسنات حادة بسبب حظر السودان دخول الفاكهة والخضراوات المصرية وصدور تصريحات من وزير الإعلام السوداني تؤكد أن #فرعون كان #سودانيا، وهو ما رد عليه المصريون بتصريحات مضادة وتأكيدهم أن فرعون كان مصرياً، فيما خرج وزير مصري سابق ووصف وزير الأعلام السوداني بأوصاف #غير_لائقة.

وآخر الأزمات بين البلدين هو القرار الذي أصدرته الحكومة السودانية بفرض تأشيرات دخول على المصريين ومطالبات المصريين لحكومتهم بالتعامل بالمثل وفرض تأشيرات على السودانيين، مع طرد السودانيين المقيمين في مصر.