مصر.. مقتل واعتقال عناصر إخوانية في 3 محافظات

أعلنت #وزارة_الداخلية المصرية، السبت، مقتل عناصر إرهابية من تنظيم " #حسم لواء الثورة التابع" للإخوان وضبط آخرين في مداهمات بـ 3 محافظات مصرية.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إنه توافرت معلومات لقطاع #الأمن_الوطني، تفيد اتخاذ هؤلاء العناصر لوحدتين سكنيتين بنطاق محافظتي ( #الإسكندرية، و #المنوفية) ومزرعة بمحافظة البحيرة، أوكاراً لإيواء وتدريب عناصرها على استخدام #السلاح وتصنيع #العبوات_المتفجرة، وكذا تخزين #الأسلحة والعبوات والمواد المستخدمة في عمليات التصنيع.

وأضاف أنه ثبت قيام هؤلاء العناصر بتجهيز عدة عبوات لاستخدامها في ارتكاب الحوادث الإرهابية التي كانوا يعتزمون تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتمكنهم من زرع إحداها بالقرب من قسم شرطة ثان الرمل - #الإسكندرية لاستهداف قوات الشرطة حال تحركها، إلا أن يقظة القوات حالت دون ذلك، وتخطيطهم لتنفيذ عدد من حوادث الاغتيالات لرجال الشرطة وتمكنهم بالفعل من اغتيال شرطي جمال الديب "من قوة قطاع الأمن الوطني بالبحيرة".

مداهمات تستهدف مسلحين

وذكر المسؤول الأمني أنه تم استهداف وتفتيش تلك الأوكار وضبط القائمين عليه عقب استئذان نيابة أمن الدولة، حيث أسفرت النتائج عن مداهمة مزرعة كائنة بقرية الإمام الغزالي، مركز الدلنجات، محافظة #البحيرة، تستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات، وتبين تواجد مجموعة مسلحة من هؤلاء العناصر لتأمينها وقيامهم بتفخيخ جميع مداخل ومخارج المزرعة بالشراك الخداعية.

وحال اقتراب القوات بادرت تلك المجموعة بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات التي قامت بالتعامل معهم وتفكيك الشراك الخداعية، وأسفر ذلك عن مصرع اثنين من هؤلاء العناصر وهما:

- أبوالفتوح عبدالفتاح عبدالعظيم البشبيشى (مواليد 12/2/1989 – نجار مسلح – يقيم في المحمودية بمحافظة البحيرة).

- إسلام علي محمد السيد المولد (مواليد 1/10/1987 – حاصل على بكالوريوس تجارة - يقيم في سيدى بشر بالإسكندرية).

وأعلن المسؤول الأمني ضبط 5 من عناصر الكيان المسلح، حسم لواء الثورة، المتورطين في تنفيذ حوادث إرهابية خلال مداهمة عدد من الأوكار التنظيمية بمحافظة الإسكندرية، حيث عثر بحوزتهم على أسلحة متنوعة.

وأفاد أنه تمت مداهمة شقة بالمنطقة الأولى بمشروع ابني بيتك -مدينة السادات بمحافظة #المتوفية، وعُثر بداخلها على #عبوة شديدة الانفجار، ومعدات تستخدم في التفجير.