إدانات عربية ودولية لتفجير كنيسة طنطا

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع صباح الأحد داخل كنيسة #مار_جرجس بمدينة #طنطا شمال #القاهرة، والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكد أبو الغيط تضامنه الكامل مع "حكومة وشعب #مصر في مواجهة مثل هذه #العمليات_الإرهابية الجبانة، ومساندته لجهود السلطات في تعقب مرتكبي هذه الجريمة".

من جهته، أعرب #العاهل_الأردني، الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، عن استنكاره الشديد لهذا "العمل الجبان"، مشدداً على وقوف الأردن وتضامنه مع مصر في جهودها في محاربة #الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما دانت مملكة #البحرين الهجوم الإرهابي على كنيسة طنطا.

كذلك أصدرت #الخارجية_القطرية بياناً دانت فيه الهجوم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان، إن "وزارة الخارجية العراقية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الإجرامي الذي استهدف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا المصرية".

بدوره، دان بابا #الفاتيكان التفجير، مطالباً الإرهابيين بالتوقف.