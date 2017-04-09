الأزهر: تفجير الكنيسة جريمة بحق جميع المصريين

دان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي بكنيسة مار جرجس بطنطا، مؤكداً أنه "يمثل جريمة بشعة في حق المصريين جميعاً".

وقال #الأزهر في بيان له، الأحد، إنه "يدين بشدة التفجير الإرهابي الخسيس، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين بكنيسة #مار_جرجس في مدينة #طنطا بمحافظة الغربية"، مشدداً على أنه يمثل "جريمة بشعة في حق المصريين جميعاً".

وأكد الأزهر أن "هؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة، عصم الله دماءهم من فوق سبع سماوات، وأنَّ هذا الحادث الأليم تعرَّى عن كل معاني الإنسانية والحضارة"، مشدداً على أن "المستهدف من هذا التفجير الإرهابي الجبان هو زعزعة أمن واستقرار #مصر ووحدة الشعب المصري".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser شاهد فيديو من داخل الكنيسة بعد التفجير

وقال إن "الأمر يتطلب تكاتف كافة مكونات الشعب، لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم"، مؤكداً تضامنه مع #الكنيسة المصرية في مواجهة #الإرهاب، وثقته الكبيرة في قدرة رجال الأمن على تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعرب أحمد الطيب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه للبابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية، وللشعب المصري، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.