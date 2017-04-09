بالصور.. انتشار قوات خاصة لحماية المنشآت الحيوية بمصر

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، اليوم الأحد، بالدفع بعناصر من #وحدات_التأمين_الخاصة بالجيش للمساعدة في حماية "المنشآت الحيوية والهامة" بعد ساعات من تفجيرين تبناهما تنظيم #داعش استهدفا كنيستين أوقعا 43 قتيلا.

وأفاد بيان رئاسي أن السيسي "قرر الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية".

وقتل 43 شخصاً على الأقل، وأصيب 119 شخصاً آخرون الأحد في تفجيرين استهدفا كنيستين في #طنطا و #الإسكندرية، في أحد أعنف الهجمات التي تستهدف #الأقباط في #مصر. وتبنى تنظيم #داعش التفجيرين.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد أربعة أشهر تقريباً من التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة ملاصقة لكاتدرائية الأقباط في وسط القاهرة أسفر عن سقوط 29 قتيلا. وتبنى تنظيم داعش هذا التفجير أيضاً.