النائب العام: تحفظنا على كاميرات الكنيسة وسنصل للجناة

أكد المستشار، نبيل صادق، النائب العام المصري أنه تم التحفظ على الكاميرات المحيطة بكنيسة #مار_جرجس بطنطا، لمعرفة تفاصيل التفجير الذي وقع بمحيطها الأحد.

وقال صادق إنه أمر بانتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات الفورية للتوصل إلى كيفية ارتكابه، وأضاف أن المحامي العام لنيابة استئناف طنطا والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة والمحامي العام لنيابة غرب طنطا وفريق مكبر من أعضاء النيابة العامة انتقلوا بالفعل لموقع #الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكنيسة والمناطق المجاورة لموقع الحادث.

كما تابع أنه أمر بتكليف #المعمل_الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع #الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعادة التقرير الفني اللازم، وتكليف جهاز #الأمن_الوطني وأجهزة البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل لمرتكبه والمحرضين عليه لتحديد المسؤوليات الجنائية.

وقال النائب العام إن فريق النيابة قام بمناظرة الجثامين وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وتحديد أسباب الوفاة والانتقال إلى #المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين.