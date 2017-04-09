بالصور.. مسلمون يتبرعون بالدم لمصابي تفجير كنيسة طنطا

شهدت مساجد مدينة #طنطا توافد عشرات المواطنين من الرجال والسيدات للتبرع بدمائهم للمصابين في تفجير كنيسة #مار_جرجس.

وقال محمد أحمد حسن من أهالي المدينة لـ"العربية.نت" إن "حملات بمكبرات الصوت طافت شوارع المدينة فور وقوع التفجير، مناشدة الأهالي التوافد على #المساجد للتبرع بدمائهم لإخوانهم المصابين في التفجير، خاصة مع نقص أكياس الدم في المستشفيات التي تم نقلهم إليها".

وأشار حسن إلى أن المستشفيات شهدت إقبالاً من المواطنين، غالبيتهم من المسلمين للتبرع بالدم.

وأضاف أنه تم جمع مئات الأكياس من الدماء وتسلميها لوحدات #التبرع_بالدم ومستشفيات المنشاوي وطنطا العام، حيث يرقد المصابون.