الإسكندرية.. انتحاري يهاجم كنيسة كان بها البابا تواضروس

قتل 17 شخصاً وأصيب 35 آخرون بانفجار داخل كنيسة #مار_مرقس في منطقة #المنشية بـ #الإسكندرية، وفق وزارة الصحة المصرية.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إنه سمع دوي انفجار في الكنيسة المرقسية، حيث تواجد مئات #الأقباط للاحتفال بعيد السعف (الشعانين)، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل المصابين.

كما فرضت #قوات_الأمن طوقاً أمنياً حول الكنيسة، فيما قامت قوات المفرقعات بالوصول لموقع الحادث.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل رئيس مباحث قسم العطارين بانفجار كنيسة الإسكندرية.

من جانبه، صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بتصدي أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف.

وأضاف المسؤول أن "ذلك (حصل) حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخلها لرئاسة الصلوات والذي لم يصب بسوء".

وأوضح أنه "حال ضبط القوات للإرهابي قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة ما أسفر"، عن مقتل ضابطين وضابطة وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية وعدد من المواطنين، إضافةً إلى وقوع العديد من الإصابات.

وأعلن التلفزيون المصري أن من بين القتلى المقدم #عماد_الركايبي. كما ذكر أن #قوات_الأمن المكلفة بحراسة وتأمين الكنيسة تصدوا لانتحاري حاول التسلل للكنيسة وتفجير نفسه، لكن القوة المكلفة بالتأمين حاولت التصدي له ومنعته من الدخول ففجّر نفسه بينهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وتم إنقاذ من تواجد بداخل الكنيسة.