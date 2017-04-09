داخلية مصر تنفي وقوع تفجيرات أخرى.. وتفكك عبوات جديدة

نفت وزارة #الداخلية_المصرية وقوع أي تفجيرات أخرى اليوم الأحد، عقب تفجيري كنيستي #طنطا و #الإسكندرية، وذلك وسط تفكيك الأمن لعدة عبوات أخرى مزروعة في الإسكندرية.

ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الصحة ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية حول وقوع تفجيرات أمام #كنائس بعدة محافظات، لافتاً إلى أن هذه الأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلاً.

من جانب آخر، شددت وزارة الداخلية إجراءاتها الأمنية حول الكنائس، ‏بالتزامن مع احتفالات #أحد_السعف أو #أحد_الشعانين.

وقد شهدت الكنائس استنفارا أمنيا وسط انتشار مكثف للدوريات الثابتة والمتحركة والكلاب البوليسية المدربة. كما تم تمشيط محيط الكنائس والبحث عن عبوات ناسفة أو قنابل، وتشديد إجراءات التفتيش على المترددين وإقامة الحواجز والبوابات الإلكترونية.

وقامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المحيطة بالكنائس لحماية المترددين عليها مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية.

وكانت الداخلية المصرية قد فككت قنبلة بجوار #كلية_سان_مارك بالإسكندرية وعبوتين ناسفتين بجوار #سوق_ليبيا في #مرسى_مطروح وقنبلة أخرى في طنطا وأخرى في الإسكندرية بالقرب من موقع الكنيسة المرقسية.