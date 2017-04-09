السيسي يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني

دعا #الرئيس_المصري عبدالفتاح #السيسي، مجلس الدفاع الوطني للانعقاد، اليوم الأحد وبشكل طارئ، لمناقشة خطط تأمين #مصر وبحث تفجير #كنيسة_طنطا الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 قتيلاً حتى الآن.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع الخطط الأمنية الحالية وسبل تأمين #الكنائس ودور العبادة والمنشآت الحيوية والاسترتيجية في مصر.

وكان السيسي قد أمر بفتح مستشفيات الجيش لاستقبال ضحايا التفجير والمصابين وتوفير كافة أوجه العناية اللازمة لهم.

كما أدان #السيسي ببالغ الشدة حادث التفجير الذي تعرضت له كنيسة طنطا. وقال إن "التفجير وقع في الوقت الذي يحتفل فيه الإخوة الأقباط بيوم أحد السعف الذي يُمثل مناسبة دينية عزيزة على كل المصريين بما تحمله من معان وقيم تحث على المحبة والسلام".

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم #الرئاسة_المصرية إن السيسي أكد أن "هذا الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، ولن ينال أبداً من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصراراً على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة".

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري #شريف_إسماعيل أن #القاهرة عازمة "على القضاء على #الإرهاب واقتلاعه من جذوره"، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف #كنيسة في #طنطا أثناء الاحتفال بأحد السعف/الشعانين اليوم الأحد.

ودان #رئيس_الوزراء_المصري الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بكنيسة #مار_جرجس بطنطا في #محافظة_الغربية، مؤكداً أن "تفجير #كنيسة_طنطا عمل إرهابي جسيم". وقدم التعازي في ضحايا الحادث، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد رئيس الوزراء على عزم #مصر على القضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واجتثاث الإرهاب من جذوره.