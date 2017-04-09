هل صاحب الصورة هو انتحاري كنيسة الإسكندرية؟

لولا هذا الشرطي الذي تنشر "العربية.نت" صورة له أدناه، لربما حصلت كارثة أكبر، بكنيسة #الإسكندرية، التي وقع بها تفجير الأحد، وأسفر عن مقتل 17 شخصاً، بينهم 4 رجال أمن، وإصابة 35 آخرين.

لكن فيديو آخر، تنشره "العربية.نت" أدناه، يظهر "الانتحاري" في مكان آخر وهو شخص مختلف عن من في الصورة أعلاه، ويبدو وهو يحاول عبور آلة التفتيش، قبل أن تتناثر الأشلاء والحطام، ما يفتح التساؤل عن هوية الانتحاري الحقيقي، وكذلك هوية الشرطي الذي منعه فعلاً.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser فيديو متداول للحظة تفجير كنيسة الإسكندرية ويظهر الانتحاري على أنه شخص مختلف

وتصدت قوات الأمن المكلفة بحراسة وتأمين الكنيسة، التي كان يتواجد بها البابا تواضروس، لانتحاري حاول التسلل للكنيسة المرقسية وتفجير نفسه، ومن بين تلك القوة الأمنية، المقدم عماد الركايبي.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إنه سمع دوي انفجار في كنيسة مار مرقس بمنطقة المنشية بالإسكندرية، حيث تواجد مئات #الأقباط للاحتفال بعيد السعف (الشعانين).

من جانبه، صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بتصدي أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف.

وأضاف المسؤول أن "ذلك (حصل) حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخلها لرئاسة الصلوات والذى لم يصب بسوء".

وأوضح أنه "حال ضبط القوات للإرهابي قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة ما أسفر"، عن مقتل ضابطين وضابطة وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية وعدد من المواطنين، إضافةً إلى وقوع العديد من الإصابات.