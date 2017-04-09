فيديو.. إقالة مسؤول أمني مصري وأقباط يوسعونه ضرباً

انهال أقباط غاضبون بالضرب على اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية الذي صدر قرار الأحد من وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار بإقالته عقب تفجير كنيسة #مار_جرجس بطنطا، بسبب ما وصفوه بـ"التقصير الأمني".

وعقب خروج مدير الأمن المقال من #الكنيسة عقب تفقد التفجير اعتدى عليه جمع غفير من الأقباط، واتهموه بالتقصير وعدم التفتيش للمترددين على الكنيسة، رغم استهداف الكنيسة، وقيام أجهزة الأمن بتفكيك قنبلة بجوار الكنيسة قبل 10 أيام من الحادث .

وقامت قوات الأمن بفض تجمع الأقباط الغاضبين وإنقاذ مدير #الأمن بين أيديهم ونقله لمكان آمن عبر مدرعة شرطة.

وقرر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري إقالة اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، التي وقع بها تفجير #كنيسة_طنطا وتعيين اللواء طارق حسونة خلفاً له.

كما قرر الوزير تعيين اللواء أيمن سيد لقية مديراً لإدارة البحث الجنائي بالغربية خلفاً للواء إبراهيم عبد الغفار.

وتفقد الوزير المصري الموقف داخل مديرية أمن الغربية، وعقد اجتماعاً ضم مساعدي الوزير للأمن العام والإعلام والعلاقات ومنطقة وسط الدلتا وقيادات المديرية والأمن العام والأمن الوطني، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذت عقب الحادث، ووجه بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية للعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته، وتحديد العناصر الإرهابية وسرعة ضبطهم وتكثيف الإجراءات الأمنية بالمناطق الحيوية والعام.