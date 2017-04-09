لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا

وثق مقطع #فيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس حيث كانت تتم أداء التراتيل والصلوات قبل أن ينقطع البث بسبب الانفجار.

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى الذين سقطوا الأحد في #طنطا، حيث وصلت الأعداد إلى 15 قتيلاً وأكثر من 40 مصاباً.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ "العربية.نت" إن عدة انفجارات متتالية وقعت في كنيسة #مار_جرجس بشارع علي مبارك بطنطا، وفرضت القوات طوقاً أمنياً حول المنطقة للبحث عن قنابل أخرى، يشتبه بتواجدها وتمشيطها للبحث عن الجناة.

كما أضاف المسؤول أيضاً أن #الانفجارات وقعت إثر زرع عبوات ناسفة بالقرب من #الكنيسة لاستهداف #المسيحيين خلال توافدهم لصلاة الأحد، والاحتفال بعيد السعف، فيما تم استدعاء قوات المفرقعات لتفكيك أي عبوات، يتوقع أن تكون موجوده في المكان.

كما عززت أجهزة الأمن من قواتها حول الكنيسة والكنائس الأخرى، ووجهت أيضاً بتكثيف دوريات الانتشار السريع ووحدات قتالية للتعامل الفوري ومواجهة أي أعمال شغب حول الكنائس.

إلى ذلك قال الدكتور محمد الشبيني، مدير #مستشفى_الطوارئ بطنطا، إن المستشفى تسلم 6 حالات وفاة حتى الآن، ولم يتم حصر أعداد الضحايا بعد.