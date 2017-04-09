مفاجأة.. الأمن فكك قنبلة قرب كنيسة طنطا قبل 10 أيام

كشف #مصدر_أمني عن مفاجأة، حيث قال إن #أجهزة_الأمن_المصرية عثرت على قنبلة بجوار كنيسة #مار_جرجس بطنطا التي شهدت تفجيرات الأحد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المصدر إن الأهالي بشارع علي مبارك في #طنطا قد أبلغوا أجهزة الأمن الأربعاء قبل الماضي بوجود جسم غريب، يشتبه أنه قنبلة بجوار كنيسة مار جرجس، وعلى الفور هرعت #قوات_المفرقعات وتمكنت من التعامل معها، ورفعها ونقلها بعيداً عن المنطقة السكنية وعن الكنيسة.

وأضاف أنه تم تمشيط المنطقة والبحث عن عبوات أخرى، كما تمّ منع دخول السيارات المتجهة لشارع علي مبارك، وتحويلها لشارع النحاس، لحين تفكيك #القنبلة حيث نجحت القوات بالفعل في تفكيكها وإبطال مفعولها.

وأقيمت كنيسة مار جرجس عام 1934 على مساحة فدانين، كان ذلك بقرار من الملك فؤاد ملك مصر في ذلك الحين، وفي العام 1939 تم تشييد الكنيسة بالخشب.

بعدها قام في عام 1940 الأنبا توماس مطران البحيرة والغربية وكفر الشيخ بوضع حجر الأساس للكاتدرائية، ومع ذلك توقف العمل بها حتى عام 1945 بسبب الحرب العالمية الثانية، وفي العام 1952 عاد العمل ببناء الكنيسة بواسطة المطران يوأنس مطران الجيزة والقليوبية وقويسنا والمطران بنيامين مطران المنوفية والمطران مكاريوس أسقف دير البرموس، وفي العام عام 1961 تم شراء أجراس الكنيسة بعهد المطران إيساك مطران الغربية والبحيرة.

وتحتوي الكنيسة على قاعتين للصلاة ومكتبة للاطلاع ومكتبة أخرى للبيع مملوءة بالكتب والأيقونات والهدايا الصغيرة.