من هم أقباط مصر المستهدفون بالتفجيرات؟

يشكل أقباط مصر، الذين استهدف كنائسهم اعتداءان خلفا عشرات القتلى والجرحى، الأحد، في طنطا والإسكندرية شمال القاهرة، كبرى الطوائف المسيحية في #الشرق_الأوسط وواحدة من أقدمها.

ويقدر عدد أفراد هذه الطائفة بحوالي 10% من حوالي 90 مليون مصري. ويشكل الأقباط الأرثوذكس غالبية الأقباط المصريين الذين بينهم كاثوليك أيضاً.

يعود أصل الأقباط إلى فجر المسيحية حين كانت مصر تابعة للإمبراطورية الرومانية ثم للإمبراطورية البيزنطية، بعد نهاية حكم سلالة الفراعنة البطالمة من أصول يونانية.

ويعود لفظ "قبطي" إلى الجذور اللغوية ذاتها لكلمة #مصر "إيجيبت" في اللغة اليونانية القديمة. وينتشر الأقباط في مختلف مناطق #مصر مع تركيز في وسط البلاد. ويتوزع الأقباط على مختلف الشرائح الاجتماعية.