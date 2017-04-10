إسرائيل تمنع مواطنيها من الذهاب لسيناء في عطلة "الفصح"

اتخذت #إسرائيل خطوة غير معتادة اليوم الاثنين، ومنعت مواطنيها من العبور إلى شبه جزيرة #سيناء في #مصر، قائلةً إن خطر شن هجمات في المنطقة مستلهمة من تنظيم #داعش ومجموعات متطرفة أخرى مرتفع.

وبعد دقائق من إعلان الحظر، قال #الجيش_الإسرائيلي إن صاروخاً أطلق من سيناء وسقط في جنوب إسرائيل ولم يتسبب في إصابات.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحظر سيسري على معبر #طابا حتى 18 أبريل/نيسان على الأقل، وهو تاريخ نهاية احتفالات #عيد_الفصح_اليهودي التي تبدأ مع غروب شمس اليوم الاثنين.

وعادة ما يعبر آلاف #الإسرائيليين المعبر البري مع مصر خلال عطلة #عيد_الفصح لزيارة #منتجعات وشواطئ على ساحل #البحر_الأحمر في سيناء.

وأعلنت مصر #حالة_الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أمس الأحد، بعد تفجيرين في كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا تسببا في مقتل أكثر من 40 شخصاً. وأعلن داعش مسؤوليته عنهما وحذر من أنه سيشن هجمات أخرى.

وقال البيان الإسرائيلي إن مسلحين في سيناء يهدفون إلى "شن هجمات إرهابية في المستقبل القريب ضد #سياح في سيناء من بينهم إسرائيليون".

وحث البيان الإسرائيليين الموجودين في سيناء على العودة على الفور، وسحب نصيحة بالسفر أصدرتها إدارة مكافحة الإرهاب في 27 مارس/آذار.